"Geen doel voor ogen" Stuyven 13 april 2018

Bekijk het resultatenlijstje hieronder. Bijna overal top tien, wát een regelmaat. "Tevreden", noemt Jasper Stuyven zich dan ook over zijn klassieke lente. "Ik deed overal mee voor de zege. Met deze mooie statistieken tot gevolg." Dat die ene, belangrijke uitschieter uitbleef? Stuyven kan ermee leven. "Tuurlijk had ik graag eens gewonnen. Maar dat was dit voorjaar maar voor een paar jongens weggelegd. Ik onthoud vooral dat ik opnieuw een grote stap vooruit heb gezet in mijn ontwikkelingsproces. In de stellige overtuiging dat die beslissende stap naar winst er vroeg of laat wel komt. Geduld." Zondag koerst Stuyven nog één keer, aan de zijde van onder meer Bauke Mollema. "Zonder hoge verwachtingen of concreet doel voor ogen. Ik laat het een beetje afhangen van het koersverloop. We zien wel." (JDK)

