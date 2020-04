Exclusief voor abonnees "Geen discriminatie op nationaliteit wanneer reizen weer mag" 30 april 2020

00u00 0

De Europese Commissie vindt dat "reisbeperkingen zo snel mogelijk opgeheven moeten worden", zo zei vicevoorzitter Vera Jourova gisteren. "Daarbij moet elke discriminatie op basis van nationaliteit vermeden worden. Er moet wel gekeken worden naar de epidemiologische situatie van landen." Steeds meer Europese landen zoals Griekenland geven te kennen deze zomer opnieuw buitenlandse toeristen toe te laten. Hoe ze dat concreet willen aanpakken, is nog niet duidelijk, maar het zou goed kunnen dat elke reiziger zich moet laten testen. Er wordt zelfs gedacht aan een Covid-19-paspoort voor mensen uit landen met strenge veiligheidsmaatregelen. Wie niet ziek is, zou dan mogen reizen. De Europese Commissie wil midden mei haar aanbevelingen klaarhebben. Maar zelfs al willen andere landen Belgische toeristen ontvangen, dan nog blijft de vraag of we van de overheid deze zomer op vakantie mogen. "Ik heb geen idee of dat gaat lukken", reageerde viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. (FT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen