Exclusief voor abonnees "Geen diploma, geen werk" CITAAT van de week 08 juni 2019

00u00 0

Afstuderen in wetenschap, techniek of zorg geeft de beste garantie op een job, bleek uit cijfers in uw krant. Omgekeerd ben je zonder diploma een vogel voor de kat, op de arbeidsmarkt. Moge het een hart onder de riem zijn voor onze studenten, die beginnen aan een periode van rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Succes.