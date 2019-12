Exclusief voor abonnees "Geen bijwerkingen, en nu al jaar vrij van medicatie" Patiënt Pierre (72) 18 december 2019

00u00 0

Eén van de patiënten die al geholpen werd met de nieuwe behandelingswijze is de 72-jarige Pierre. Hij kreeg te maken met melanoom, de meest agressieve vorm van huidkanker. "In januari 2015 ontdekte ik een vlekje achter mijn rechteroor, dat meteen werd weggenomen", vertelt de man, die liever anoniem wil blijven. "Daarmee was ik er niet van verlost. Ook een halsklieruitruiming hielp niet. Daarbij worden aangetaste lymfeklieren weggenomen. Ik maakte dan een afspraak in het Oncologisch Centrum van het UZ Brussel. Op dat moment was er op de scan te zien dat ik opnieuw drie uitzaaiingen had van melanoom. Deze verdwenen na een zware behandeling, wat voor mij een erg moeilijke periode was. Gelukkig kwam ik in aanmerking om deel te nemen aan een proefproject met immunotherapie. Een jaar lang werd ik om de drie weken hartelijk ontvangen door het medisch team om mijn behandeling te krijgen. Die werd intraveneus toegediend. Met immunotherapie had ik helemaal geen last van bijwerkingen. Ik ben nu al iets langer dan een jaar volledig vrij van alle medicatie en al twee jaar melanoomvrij."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis