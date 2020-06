Exclusief voor abonnees "Geen bierviltjes: hygiëne, hé" 5. DEN BOER VAN TIENEN, ANTWERPEN 09 juni 2020

00u00 0

Klokslag 9 uur opent 'Den Boer van Tienen' op het Mechelseplein in Antwerpen de deuren en meteen worden de eerste 'boerkes' getapt. Bij het bier echter geen viltjes: niet hygiënisch genoeg. "Serveer anders alleen alcohol: dat ontsmet ook", grapt een stamgast. Of hoe de typische caféhumor na drie maanden overeind is gebleven. (BSB)

