"Geen bewijs dat Trump samenspande met Rusland" 25 maart 2019

Het langverwachte Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller is na twee jaar klaar. De belangrijkste conclusie: er zijn geen bewijzen gevonden dat de campagneploeg van Donald Trump, of iemand anders die bij de campagne betrokken was, met Rusland samenspande in een poging om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. De bevindingen staan in een brief die minister van Justitie William Barr aan het Congres overmaakte. "Hoewel dit rapport niet tot het besluit komt dat de president een misdrijf pleegde, pleit het hem ook niet vrij" inzake belemmering van de rechtsgang, zo schreef Mueller ook nog. De grote vraag was vooral wat het rapport zou betekenen voor het presidentschap van Trump. Op het eerste gezicht kan hij op beide oren slapen. (LVB)

