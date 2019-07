Exclusief voor abonnees "Geen benen om te winnen" Viviani (2de) 24 juli 2019

Was het de verzengende hitte in de Gard - het kwik liep op tot 39 graden? Of treedt de vermoeidheid stilaan in na twee loodzware Tourweken en drie Franse bergpassen? Feit is: ondanks een gedroomde lead-out van de Deense kampioen Michael Mørkøv en de Argentijnse kampioen Maximiliano Richeze, kon Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) geen tweede keer winnen. "Omdat ik er simpelweg de benen niet voor had", zocht de Italiaan (2de) geen excuses. "Ik vind het bijzonder sneu dat ik het werk van de teammaats, die een ongelooflijk sterke finale reden, niet kon afmaken. Maar ik miste gewoon de power. En moet gewoon toegeven dat Ewan sterker was." (JDK)