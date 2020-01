Exclusief voor abonnees "Geen beest" column Albert 14 januari 2020

00u00 0

"Mijn felicitaties aan Laurens Sweeck: hij was met voorsprong de beste op het BK. Bij zijn team hadden ze de mond vol van het voorbeeldige ploegenspel, maar dat is gewoon een mooi verhaaltje. Die titel is de verdienste van Laurens zelf. Hij kwam op kop en reed iedereen los uit het wiel, niemand kon volgen. Voor mij was dat heel duidelijk."

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis