"Geen acuut migratieprobleem, wel politiek probleem"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ontkent dat er vandaag een acuut probleem rond migratie is binnen Europa. In vergelijking met drie jaar geleden is het aantal inwijkelingen in zuiderse landen als Spanje, Italië en Griekenland net "enorm" gedaald, zei hij gisteren in 'De Ochtend' op Radio 1. "In 2015 waren dat er meer dan 1 miljoen, drie jaar later gaat het om enkele tienduizenden. Het probleem met de Aquarius is door een aantal Italiaanse politici populistisch in de media gezet." Hij ziet eerder een politiek probleem. Het komt er volgens Geens op aan dat alle West-Europese landen de toestand in Afrika en het Midden-Oosten moeten proberen te verbeteren. "Anders gaan we met migratie te maken blijven hebben." (ARA)

