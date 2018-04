'Geel klevertje' kan nu écht naar prullenmand 25 april 2018

00u00 0

Het heeft even geduurd, maar artsen kunnen nu zonder zorgen van start gaan met het afleveren van elektronische attesten. Het Riziv, de fiscus en de ziekenfondsen hebben een protocolakkoord gesloten over dat eAttest. Dat moet de bekende klevertjes van de ziekenfondsen vervangen. Het 'getuigschrift voor verstrekte hulp' kon eigenlijk al in februari elektronisch afgeleverd worden, maar artsen durfden niet omdat het systeem niet waterdicht was om inkomsten te staven bij de fiscus. Artsensyndicaat BVAS riep dan ook op om de papieren getuigschriften nog te blijven gebruiken. Nu zijn "alle groeipijnen en kinderziektes definitief van de baan", klinkt het bij bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld).