'Geel hesje' opgepakt na oproep tot brandstichting 22 november 2018

De man die op Facebook had opgeroepen om in het gele hesjes- protest de olieraffinaderijen van Feluy te blokkeren en brand te stichten, is opgepakt in Charleroi. Het gaat om een inwoner van Fleurus. De relschopper werd ondertussen onder voorwaarden alweer vrijgelaten. Hij mag Facebook weliswaar niet meer gebruiken voor dat soort oproepen.

HLN