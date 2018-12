'Geel hesje' maand langer in cel 20 december 2018

Het 'gele hesje' dat op 30 november een politievoertuig in brand zou hebben gestoken, blijft in de cel. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor een maand bevestigd. De 23-jarige F.G uit Luik blijft ontkennen dat hij de combi in brand heeft gestoken en verklaart dat hij enkel onder invloed van alcohol kasseien had gegooid "om zich te amuseren". De onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor opzettelijke brandstichting van andermans eigendom en gewapende weerspannigheid in bende. Hij was al goed gekend bij politie en gerecht. Hij wachtte op een elektronische enkelband na veroordelingen voor diefstal en de verkoop van drugs. (WHW)

