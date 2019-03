"Geef poetshulp deftig materiaal" Nieuwe campagne 19 maart 2019

00u00 0

"Knip een badhanddoek in stukjes, dan kan je daarmee poetsen." Dat kreeg een huishoudhulp te horen van één van haar klanten. Het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques is gisteren met een campagne gestart om meer respect te vragen voor de werkkrachten in de sector. De actie zal meerdere jaren lopen. In het eerste deel ligt de nadruk op het belang van kwaliteitsvol en ergonomisch poetsmateriaal. In een onderzoek naar welzijn op het werk bij zo'n 4.000 huishoudhulpen gaf 48% aan het regelmatig te moeten stellen met ondermaats gerief. Zelfs de basis, zoals een goede dweil en emmer, blijken vaak niet voorhanden. In andere gevallen is bijvoorbeeld de steel van de aftrekker te kort. "Klanten zouden moeten beseffen dat we met slecht materiaal voor exact hetzelfde werk acht uur nodig hebben in plaats van vier uur", getuigt een poetshulp.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen