"Geef ons 35ste titel" VERSCHUEREN TEGEN AANWINST BOLASIE 02 februari 2019

00u00 0

"Weet je tegen wie we zondag spelen?" Michel Verschueren (87) legde aanwinst Yannick Bolasie gisteren na de persconferentie meteen even op de rooster. "We hebben 34 titels. Bezorg ons nummer 35", legde hij ook al wat druk op de Anderlecht-aanwinst.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN