"Geef lelijke mensen gratis plastische chirurgie. Ze zien af" FILOSOFE UGENT TREKT TEN STRIJDE TEGEN DISCRIMINATIE Sander Van Den Broecke

13 juli 2018

05u00 0 De Krant Lelijke mensen hebben het lastiger dan we denken. Ze verdienen in hun leven gemiddeld 200.000 euro minder en kampen met vooroordelen. Die vorm van discriminatie - 'lookisme' - wordt onderschat, zegt filosofe Francesca Minerva van de UGent. Meer zelfs: ze pleit voor terugbetaalde plastische chirurgie. Te zot om los te lopen? Misschien niet helemaal: wie af wil van z'n flaporen, krijgt al een tegemoetkoming.

Eigenlijk weten we het allemaal: we beoordelen mensen vaker op hun uiterlijk dan we denken. We doen het van kinds af aan en we doen het meestal onbewust. We weten zelfs dat een knap voorkomen iets oplevert. Op de speelplaats hadden de mooie kinderen al meer vrienden, op het werk hebben ze geregeld een betere job, in hun bed ligt er dikwijls een knappere partner. That's life, zeggen we dan en we staan zelden stil bij de mogelijke gevolgen van die discriminatie.

De Italiaanse filosofe Francesca Minerva (36) doet dat wel. Tot haar 23ste was ze een klein, onopvallend meisje dat vooral van boeken en blokken hield en dat weinig bezig was met kleren of uiterlijk. Als een jongen op haar afstapte, was dat om het nummer van één van haar mooie vriendinnen te vragen. "Ik was een nerdje", zegt ze. Eenmaal afgestudeerd ging ze op haar looks letten en plots vroegen jongens wél om haar nummer. "Maar het waren niet alleen de jongens: ik kreeg van iedereen meer aandacht. Het verschil was enorm."

Zelfs baby's doen het

