"Geef je kinderen veel snoep met Sinterklaas" Instituut GEZOND Leven 24 november 2018

"Oproep aan alle ouders: verwen je kinderen op 6 december met chocolade of speculaas." Die opvallende boodschap komt van niemand minder dan het Vlaams Instituut Gezond Leven - de bedenkers van de voedingsdriehoek. En nee, het is geen 'fake news'. "Het probleem is niet dat kinderen snoepen tijdens het sintfeest. Wel dat ze het hele jaar door snoepen", zegt stafmedewerker Loes Neven in een opiniestuk. "Daardoor verliest snoep van de Sint zijn speciale betekenis. En dat is jammer." Een zoete zonde mag dus, "af en toe". "Dat wil zeggen: niet dagelijks. Op dat vlak is er nog (veel) werk aan de winkel. 53% van de 0- tot 14-jarigen eet dagelijks zoete of zoute snacks. Bij de 6- tot 9- jarigen eet 86% regelmatig koeken of cake, 45% doet dat zelfs dagelijks. Ook gesuikerde dranken staan bij te veel kinderen en jongeren dagelijks op het menu."

HLN