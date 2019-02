"Geef het geld liever aan verzorgers" 26 februari 2019

De Vlaamse meerderheidspartijen pleiten voor een betere aanpak van sociaal isolement en willen dat er een minister van Eenzaamheid komt (krant van gisteren). Ik heb een opleiding van maatschappelijk werker. Op mijn 55ste ben ik me volop aan het bijscholen. Zo volgde ik in 2017 belevingsgerichte massage voor senioren en in 2018 de opleiding massage voor mensen met kanker en zorgbehoevenden. Dit zijn opleidingen die veel geld kosten, maar ons uiteindelijk niet aan een job helpen. Enkel als vrijwilliger kunnen we aan de slag. Maar daarmee kunnen we onze rekeningen niet betalen.

