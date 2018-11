"Geef goeie leerkracht hoger loon" Onderwijseconoom 06 november 2018

00u00 0

"Laat leerkrachten die bovengemiddeld presteren meer verdienen." Dat zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven). Een goede verloning is noodzakelijk om goede leerkrachten aan te trekken, zeker nu er een nijpend tekort dreigt in vooral middelbare scholen. "We moeten dan wel zeer goed hun meerwaarde meten, bijvoorbeeld door te kijken naar de leerwinst die de leerlingen maken", licht hij nog toe. Het gemiddelde startersloon van een leerkracht in Vlaanderen bedraagt nu 44.717 euro bruto per jaar. Wie in het hoger middelbaar lesgeeft en dus een master op zak heeft, verdient iets meer dan 57.000 euro. België zit daarmee in de Europese middenmoot. In Luxemburg verdienen juffen en meesters met 15 jaar werkervaring het meest: jaarlijks 103.204 euro bruto. Een loonsverhoging is voor de vakbonden niet meteen een heet hangijzer. Zij willen eerst dat de werkdruk wordt aangepakt. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN