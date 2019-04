Exclusief voor abonnees "Geef elke gemeente mobiliteitsscore" 15 april 2019

Automobilistenvereniging VAB wil dat de Vlaamse overheid elke woning een mobiliteitsscore geeft, zodat geïnteresseerde kopers of huurders makkelijker kunnen kiezen voor een plek die hen niet verplicht om de auto te nemen. De score zou bepaald worden door de aanwezigheid of nabijheid van fietsverbindingen en openbaar vervoer, waarbij ook rekening gehouden wordt met de frequentie van de bediening. Ook de beschikbaarheid van auto- of fietsdeelsystemen zou meespelen. Een huis in het centrum van een stad zal doorgaans een hogere score krijgen dan een woning in de rand of op het platteland. Zeker als we zouden gaan rekeningrijden, vindt VAB de mobiliteitsscore een efficiënt hulpmiddel. Jongeren kiezen makkelijker voor alternatieven zoals de fiets, openbaar vervoer of carpoolen, zo blijkt uit een enquête van de automobilistenvereniging bij 3.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar.

