"Gedaan wat ik moest doen" 02 juli 2019

Eenvoudige zege (6-1, 6-3) voor Kirsten Flipkens (WTA 103) tegen Dalila Jakupovic (WTA 143). "Ik had de match goed onder controle", wist de Kempense. "Ik wist dat zij het moeilijk zou hebben met mijn slice. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ben zaterdagavond aangekomen en heb zondag één keer getraind. Maar ik heb gelukkig wel wat ervaring op gras." Die zal ze kunnen gebruiken in haar tweede ronde tegen de onorthodox en tweehandig tennissende Su-Wei Hsieh (WTA 29). "Zij is een onvoorspelbare speelster. Haar tennis lijkt wat op het mijne." (FDW)

