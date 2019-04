Exclusief voor abonnees "Gedaan tussen ons? Dat zullen we dan nog wel eens zien": niemand begrijpt wat Peter P. bezielde Politieagent vermoordt vrouw en kinderen met dienstwapen en pleegt zelfmoord IBO/PLA/BSB

19 april 2019

00u00 0 De Krant "Is 't gedaan tussen ons? Dat zullen we dan nog wel eens zien!" Met die woorden stormde politieagent Peter P. (50) het café van zijn vrouw Dominique V. (40) uit. Hij ging recht naar huis, waar hij met zijn dienstwapen hun dochter Jamie (11) en zoon Jack (9) doodschoot. Daarna keerde hij terug naar het café om ook zijn vrouw te vermoorden en zelf uit het leven te stappen.

"Waarom?" De vraag stond gisteren in grote letters op de kaartjes van bloemenruikers en beertjes die werden neergelegd voor café 't Dorp in Wijnegem. Ze stond ook te lezen in de vragende ogen van vrienden en stamgasten. En ze spookte non-stop door het hoofd van de families van zowel Peter en Dominique. "Waarom? We weten het echt niet", zegt Dominiques broer Olivier. "Peter was dol op Jamie en Jack. Die twee kinderen waren zijn oogappels. En hij was smoorverliefd op mijn zus. Het was niet het perfecte koppel, dat klopt. Ze hadden problemen. Vaak zelfs. Maar die werden achteraf altijd weer uitgepraat."

Grote euforie

Woensdagochtend leek er nog geen vuiltje aan de lucht. De lente hing in de lucht, het vernieuwde terras van het café kon eindelijk geopend worden en Dominique had haar Sangria ook opnieuw op de kaart gezet. Dé Sangria. "Met het geheime ingrediënt van de waardin", kondigde ze nog aan op Facebook. De eerste glazen inschenken, dié eer liet ze aan tapster Ingrid. Zij zou het café openhouden, terwijl Peter en Dominique richting Overijse trokken. Met een bus vol supporters van profwielrenner Tosh Van der Sande ging het naar de aankomst van de Brabantse Pijl. Het café deed ook dienst als fanlokaal voor de streekrenner van Lotto-Soudal. Met een 36ste plaats in de uitslag zorgde die niet meteen voor grote euforie, maar de meegereisde supporters hadden het gisteren wel allemaal over een "fantastische dag". Op de terugweg sloeg de sfeer om.

