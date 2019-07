Exclusief voor abonnees "Gedaan met taboes rond lesbiennes" Sheila Loeckx (20) 08 juli 2019

00u00 0

"We zijn 2019, er is geen enkele reden om nog negatief naar lesbiennes te kijken", stelt Sheila Loeckx sterk. De kandidate uit Hoboken schreef zich in voor Miss België om een voorbeeld te zijn voor andere lesbische vrouwen. "Ik wil voor eens en voor altijd de taboes doorbreken." Toch verwacht Sheila negatieve commentaar. "Die gaat er komen, dat weet ik sowieso. Tot nu toe reageert iedereen wel goed. Maar ik merk dat er meisjes zijn die naar me kijken en niks durven te vragen over mijn geaardheid, terwijl ik daar goed over kan praten." Sheila weet sinds twee jaar dat ze op vrouwen valt. "Voordien heb ik nog een relatie gehad met een jongen, maar dat voelde niet helemaal goed. Pas toen ik mijn eerste relatie met een vrouw begon, wist ik pas wat liefde was. Mijn ouders reageerden gelukkig positief. In mijn familie is ook iemand transgender, misschien daarom dat het allemaal zo chill verlopen is. Ik kan alleen maar blij zijn."

