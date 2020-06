Exclusief voor abonnees "Gebruik niet altijd dezelfde stopwoordjes" Ervaringsdeskundigen Bart Kaëll en Luc Appermont geven tips 04 juni 2020

Peter Van de Veire treedt met zijn nieuwe job onder meer in de voetsporen van Luc Appermont (foto links) en Bart Kaëll (rechts). Die laatste presenteerde de quiz tussen 1994 en 1997, zijn man Luc tussen 2004 en 2006. "Het belangrijkste is om het spel en de kandidaat altijd centraal te stellen", zegt Appermont. "Luister goed naar de deelnemers en speel daarop in, het heeft geen zin om grapjes of woordspelingen vooraf op papier te zetten, want dat werkt meestal niet." Een idee dat Bart deelt. "De kandidaten zijn vaak bloednerveus, dus wat ik deed, is vooraf al een praatje met hen slaan, zodat het in de studio niet de eerste keer was dat ze me zagen. De kandidaten staan steeds centraal, niet de presentator. Maar Peter is professioneel genoeg om dat te weten, hij kent het klappen van de zweep." Kaëll heeft vervolgens nog één ultieme tip. "Probeer niet altijd dezelfde stopwoordjes te gebruiken. Het is verleidelijk, omdat je vaak veel afleveringen op één dag opneemt, maar het kan anders. Spreek eens van 'een ruk aan het rad' in plaats van 'een draai', ik zeg maar iets. (lacht)" (DBJ)

