"Gebruik geld van Nationale Loterij tegen gokverslaving" 06 februari 2020

00u00 0

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) wil een deel van de winsten van de Nationale Loterij inzetten voor de preventie en bestrijding van gokverslaving. In 2019 kreeg de Vlaamse overheid via de bijzondere financieringswet een bedrag van 32,2 miljoen euro van de Nationale Loterij. Dat bedrag komt terecht in de algemene middelen en wordt gebruikt voor onder andere humanitaire doeleinden, cultuur, sportevenementen. In principe kan dat dus ook voor de preventie en bestrijding van een gokverslaving. "Op zijn website noemt de Nationale Loterij zich 'de grootste mecenas van het land'. Dat is toch een merkwaardige titel als je bedenkt dat hun middelen in werkelijkheid een verborgen belasting zijn voor kwetsbare groepen", zegt Vande Reyde. Volgens experts zijn vijf op de honderd Belgen probleemgokkers.

