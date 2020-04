Exclusief voor abonnees "Gebruik geen kraanwater voor gazons en auto's" 25 april 2020

Aquaflanders, de koepel van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, vraagt om geen kraanwater te gebruiken voor het sproeien van de tuin of het wassen van de auto. "Op 36% van de locaties staan de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar, en voor nog eens 34% staan ze laag", zegt directeur Carl Heyrman. Ondanks de lage grondwaterstanden moeten we nog niet meteen vrezen dat er geen water meer uit de kranen komt: "Het peil van de waterlopen waaruit drinkwater wordt onttrokken is momenteel nog normaal."

