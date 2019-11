"Gebrek aan regering wordt misbruikt: CD&V misnoegd over versoepeling abortus Astrid Roelandt

15 november 2019

05u00 0 De Krant Nu er geen échte regering aan de knoppen zit, duwt een paars-groene meerderheid het gaspedaal in om de abortusregels te versoepelen - tot ergernis van CD&V. Kandidaat-voorzitter Joachim Coens dreigt er zelfs een breekpunt van te maken bij de regeringsonderhandelingen.

In de Kamer is er een ruime paars-groene meerderheid om de abortusregeling te versoepelen. De partijen willen onder meer de wettelijke termijn optrekken tot 18 weken na de bevruchting, in plaats van 12 weken nu. Langs Vlaamse kant zijn N-VA en Vlaams Belang tegen zo'n versoepeling, net als regeringspartij CD&V. Zij vinden 18 weken te lang. "Op dat moment voel je de baby al bewegen", aldus CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. Haar partij is misnoegd, "omdat deze periode van lopende zaken misbruikt wordt om er ethische thema's snel door te duwen". "Er is totaal geen solidariteit meer tussen de coalitiepartners."

Breekpunt

Het is niet de eerste keer dat CD&V op ethisch vlak buitenspel wordt gezet door haar coalitiepartners: ten tijde van de regering-Di Rupo werd euthanasie voor minderjarigen ook goedgekeurd met een wisselmeerderheid. "Maar toen zijn er wel een jaar lang hoorzittingen gehouden", benadrukt Van Hoof. "Hier gebeurt het op een drafje. Er zijn in 2018 wel hoorzittingen gehouden, maar er kwam daar helemaal geen consensus uit om de termijn te verlengen naar 18 weken. Alleen de abortuscentra zelf pleitten daarvoor, de wetenschappers voelden zich niet zeker genoeg." CD&V pleit voor nieuwe hoorzittingen, en vooral ook voor een evaluatie van de huidige abortuswetgeving. "In Nederland doet men dat om de vijf jaar. Maar daar wil men hier allemaal niet van weten", zucht Van Hoof. "Men is gewoon van het principe dat dat moet kunnen en kijkt niet naar de praktijk."

Kandidaat-voorzitter Joachim Coens (CD&V) stuurde gisteren een waarschuwing naar Open Vld en PS in het bijzonder. "Het kan niet zijn dat we de ene dag buitenspel staan en morgen gevraagd worden om in een regering te stappen", aldus Coens. Als hij het tot partijvoorzitter schopt, zal hij hier een breekpunt van maken bij de federale regeringsonderhandelingen, maar dat is voor alle duidelijkheid geen partijstandpunt.

Zachtjes laten passeren

De partij maakte zich zelfs al eens de omgekeerde bedenking. "De vraag is: sleuren wij ethische dossiers, waar er ook zonder ons een parlementaire meerderheid voor is, nog eens mee naar de volgende regering? Met het risico dat het vijf jaar lang voor spanningen en discussie zorgt en de anderen onze partij weer als oerconservatief proberen weg te zetten? Of laat je het nu in lopende zaken zachtjes passeren?" Voorlopig blijft CD&V in ieder geval strijdvaardig. Volgende week woensdag wordt er gedebatteerd in de Kamercommissie.

Hoe wil het parlement de abortusregels versoepelen?

Abortus zou mogelijk worden tot 18 weken na de bevruchting in plaats van 12 weken nu. 97% van de zwangerschapsafbrekingen wordt vandaag binnen die 12 weken uitgevoerd, maar volgens schattingen van de abortuscentra - andere cijfers zijn er niet - trekken jaarlijks tot 500 vrouwen naar het buitenland omdat ze de 12 weken voorbij zijn. Naar Nederland bijvoorbeeld, waar de termijn op 22 weken ligt. In onze andere buurlanden is dat 12 weken. Verder wordt de bedenktijd tussen het eerste gesprek en de effectieve ingreep ingekort van zes naar twee dagen. Ook zal abortus volledig uit het strafrecht verdwijnen. De vorige regering haalde het al symbolisch uit het strafwetboek, maar het bleef strafbaar in bepaalde gevallen - bijvoorbeeld als de wettelijke termijn werd overschreden. Ook dat wordt nu herbekeken. Abortus wordt omgedoopt tot een "volledig medische behandeling", waardoor het onder de wet op de patiëntenrechten valt. Een arts kan wel nog worden vervolgd als hij een ongeoorloofde abortus uitvoert. Ook wie een abortus fysiek probeert te verhinderen, riskeert een gevangenisstraf tot een jaar. Artsen die geen abortus willen uitvoeren, zullen een vrouw verplicht moeten doorverwijzen.