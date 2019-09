Exclusief voor abonnees "Gebrek aan personeel dat hard wil werken" Met Berto sluit alweer sterrenzaak deuren 16 september 2019

Het Waregemse restaurant Berto, dat sinds 2013 één Michelinster had, heeft de deuren gesloten. "We vinden geen personeel meer dat bekwaam is om in een sterrenrestaurant mee te draaien", zegt chef-kok David Bertolozzi (41). "De meesten willen alleen werken wanneer het hen uitkomt en vinden zes tot acht uur per dag al meer dan genoeg. Zo werkt het in de horeca natuurlijk niet. Ik ben teleurgesteld, ja. Maar als het niet meer lukt, lukt het niet meer." Bertolozzi en zijn vrouw zetten nu volop in op hun bistro in het stadion van voetbalclub Zulte Waregem. Bertolozzi is niet de eerste chef die zijn sterren inlevert. Eind dit jaar gaat ook Bartholomeus (**) dicht en eerder kozen ook topchefs Kobe Desramaults en Gert De Mangeleer voor kleinschaliger restaurants. (LPS)

