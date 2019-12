Exclusief voor abonnees "Gebrek aan mentaliteit en intensiteit" Wolf 11 december 2019

Zo mild hij was voor Vandevoordt, zo streng was Hannes Wolf voor de rest van zijn ploeg. "Ik heb een gebrek aan mentaliteit en intensiteit gezien", zei de Duitser. "Dat kan ik niet accepteren. Mijn spelers moeten beseffen dat het aan 95% niet zal lukken. Niet in de Champions League en ook niet in de Belgische competitie. Hier zullen we de komende dagen zeker nog over praten. Zaterdag wil ik een Racing Genk zien dat bereid is om tot het einde te vechten, dat hebben we vanavond niet gedaan." Wolf kloeg ook over de vele slordigheden in zijn elftal. "Ik zag veel technische fouten, dat kan niet op dit niveau. Het maakt niet uit in welke veldbezetting je speelt, als je de slordigheden opstapelt, kom je in de problemen. De kansen die we creëerden, werkten we dan weer niet af. Napoli maakte slim gebruik van de ruimtes die wij hen boden. Daar lag vanavond het verschil." (KDZ)

