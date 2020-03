Exclusief voor abonnees "Geboren met twaalf vingers" Herr Seele 25 maart 2020

00u00 0

Kunstenaar en striptekenaar Herr Seele noemt Uderzo een vreemd fenomeen. "Hij was kleurenblind en liet een tijdlang zijn broer zijn tekeningen inkleuren. Uderzo is geboren met twaalf vingers, de twee extra vingers werden in zijn kindertijd operatief verwijderd en het is daarom dat hij de laatste jaren niet meer kon tekenen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis