Exclusief voor abonnees "Gebombardeerd met berichtjes van klanten" Delphine Steelandt • Uitbaatster fitness 04 juni 2020

00u00

"Ein-de-lijk is het zover. Ik ben zelfs een beetje hyper", lacht Delphine Steelandt (29), die in Gistel sportcentrum Vip-Fit uitbaat. "We zijn 86 dagen gesloten gebleven: dat is toch wel heel erg lang. Sinds de persconferentie van de Veiligheidsraad word ik gebombardeerd met berichtjes van klanten die zo blij zijn dat we mogen heropstarten. We hebben vorige maand Vid-Fit gelanceerd, live online work-outs, maar het is toch fijn dat we straks iedereen in het echt weer mogen verwelkomen. We zijn geen klassieke fitnesszaak: bij ons vind je geen loopbanden en roeitoestellen, maar onze focus ligt op groepslessen. We beschikken in ons centrum over een heel grote zaal waar normaal 90 sportievelingen les kunnen volgen. Aangezien we nu afstand moeten houden, zullen we de lessen beperken tot 30 deelnemers. Dat de klanten niet mogen omkleden en douchen, is een nadeel, maar gelukkig is het bijna zomer. Ik kan mensen aanraden om een droog shirt mee te nemen dat je dan na de inspanning over je bezwete T-shirt kan trekken, zodat ze bij het naar huis rijden zeker geen kou lijden. Je moet altijd positief blijven, ja toch?"

