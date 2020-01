Exclusief voor abonnees "Geblesseerden zijn terug, maar nu zitten we met zieken" Preud'homme 17 januari 2020

De hoofden zijn vrij, de benen zijn fris, de geblesseerden zijn terug bij Standard. "Maar we zitten met een paar zieken", grijnsde Michel Preud'homme. "Daar is het de periode voor, misschien hebben de jongens wat minder weerstand." De Rouches beseffen dat een verplaatsing naar Mechelen moeilijk is. Malinwa zal gedragen worden door zijn fans. "Er bestaan geen makkelijke matchen", nuanceert Preud'homme. "Ik ben niet verrast door hun goede resultaten. Niet vergeten: vorig jaar wonnen ze de beker. Het is een club die goed werkt. Ik zal altijd een band hebben met KV Mechelen. Elke keer als ik daar ben, komen de mooie herinneringen weer naar boven." MPH reageerde ook op de komst van verdedigende middenvelder Shamir. "Eden is polyvalent, kan zowel op de 'zes' als de 'acht'. Nu moet hij onze speelstijl onder de knie krijgen. Maar we geloven erg in hem." Carcela speelt zijn 200ste wedstrijd in eerste klasse. (FDZ)

