"Gazon sproeien, auto wassen: daar moeten we écht mee stoppen" 19 mei 2020

In 119 jaar was het aan het begin van het zomerseizoen nooit zo droog als nu. Mogelijk adviseert de Vlaamse droogtecommissie vandaag aan de provinciegouverneurs om een captatieverbod in te stellen op onbevaarbare waterlopen. Ook de Boerenbond verwacht dat dat de komende dagen - anderhalve maand vroeger dan vorige zomer - zal gebeuren. In de provincie Antwerpen geldt voor sommige ecologisch kwetsbare gebieden al zo'n oppompverbod. Voor professor waterbeheer Patrick Meire (Universiteit Antwerpen) is er geen twijfel mogelijk: "Er is geen andere keuze dan alle mogelijke preventieve maatregelen te nemen. De zeer lage grondwaterstanden zien we nu nóg eerder dan de voorbije jaren. Als die trend zich voortzet, komen we deze zomer mogelijk in de problemen. Toch zie ik nog mensen massaal water gebruiken om de stoep af te spuiten, gazons te sproeien of de auto te wassen. Daar moeten we écht mee stoppen." Een officieel verbod op het wassen van wagens en sproeien van gazons zou er nog niet meteen komen. Maar alle experts roepen wel op om zeer zuinig met drinkwater om te springen.

