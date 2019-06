Exclusief voor abonnees "Gaviria past definitief voor de Tour" Koers kort 25 juni 2019

De Colombiaanse krant El Tiempo is zeker: Fernando Gaviria (24) geeft definitief forfait voor de Tour de France. De snelle man van UAE Team Emirates, vorig jaar goed voor twee ritzeges in de Tour, kwam eind april ten val op een pistemeeting in Cali en is sindsdien op de sukkel met de linkerknie. Daardoor moest Gaviria ook de strijd staken in de zevende etappe van de Giro. Alexander Kristoff wordt dus hoogstwaarschijnlijk als sprinter uitgespeeld in de Ronde van Frankrijk. UAE Team Emirates moet het nieuws wel nog bevestigen.

