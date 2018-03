‘Game of Thrones’-ster Kit Harington opnieuw ladderzat afgevoerd na caféruzie: "Drankprobleem? Nee, stoom afblazen na heftige opnames" Annelies Roebben

23 maart 2018

05u00 0 De Krant Heeft Kit Harington (31), de acteur die Jon Snow speelt in de populaire tv-reeks 'Game of Thrones', een drankprobleem? Voor de tweede keer in korte tijd werd de Britse superster ladderzat op straat gesignaleerd. Volgens zijn vrienden moest de acteur echter gewoon 'stoom afblazen' nadat hij vernomen had dat in het laatste seizoen verschillende personages sterven. "Dat hakte diep in op hem."

Deze keer zorgden Kits uitspattingen voor gênante beelden in Parijs. De knappe acteur, die amper nog op zijn benen kon staan, was er in het midden van de straat lallend aan het ruziën nadat hij een café verliet. Een vriend maakte snel een einde aan het beschamende tafereel: hij belde een taxi en duwde de acteur erin. Die bracht hem naar zijn hotel, waar Kit zijn roes kon uitslapen.

Begin dit jaar raakte de Britse ster in New York ook al betrokken bij een cafégevecht na een avondje biljarten. Kit, flink boven zijn theewater, werd zelfs door een buitenwipper uit de bar gezet. "Hij was niet voor rede vatbaar", vertelde de uitbater van de bar. "Hij was ruzie beginnen maken tijdens een spelletje pool. Zelf beweerde hij dat hij werd uitgedaagd door een andere biljartspeler, maar klanten getuigden dat het Kit was die ruzie had gezocht. Bovendien viel hij de andere klant ook fysiek aan. We konden niet anders dan hem aan de deur zetten." Kit excuseerde zich nadien bij zijn fans en zwoer dat zoiets nooit meer zou gebeuren.

