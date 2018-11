"Ga vol voor Spelen in Tokio" Judo Van Tichelt na 9de Belgische titel 05 november 2018

00u00 1

Dirk Van Tichelt bleef tot zaterdag voorbehoud aantekenen voor een vierde opeenvolgende deelname aan de Olympische Spelen maar na het behalen van een 9de Belgische titel neemt hij de twijfel weg. "Ik voel mij ieder toernooi beter worden en dus ga ik vanaf nu voluit voor de kwalificatie voor de Spelen van 2020 in Tokio. De voorbije twee jaar stonden volop in het teken van de geboorte van Arthur en Fran en dat paste perfect in het plaatje van mijn sportieve carrière. Nu kan ik mij opnieuw focussen op het judo. Ik hoop dit jaar op de Grand Prix van Den Haag en de Grand Slam van Osaka voldoende punten te kunnen sprokkelen om mijn Olympische ranking gevoelig te verbeteren en zo met gerust gemoed het beslissende jaar 2019 te kunnen aanvatten." (LWK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN