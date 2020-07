Exclusief voor abonnees "Ga je nu clown worden of advocaat?" 01 juli 2020

Hij droomde van een theateropleiding, zij van een universiteitsdiploma en dus ging de 18-jarige Geert "uit respect voor zijn vader en moeder" naar de unief. Zijn opleiding Rechten betaalde hij zelf. "Ik verdiende mijn kost op straat in Gent, als mimekunstenaar", vertelt hij. In zijn laatste jaar gaf hij er de brui aan, door een aanvaring met een professor. "Ik trad toen al in heel Europa op met een mimespektakel en had zelfs al een tournee in India achter de rug. Sporters kregen een aangepast programma, maar ik kreeg geen uitzondering. 'Professor, ik zal enkele praktische oefeningen moeten uitstellen want ik heb een voorstelling', zei ik. Toen ik wat later een examen bij hem moest afleggen, reageerde hij grof: 'Ga je nu clown worden of advocaat? En kan je antwoorden in mime?" Ik ben de unief buitengestapt en nooit meer teruggegaan. De student die na me examen had, was trouwens Yves Leterme."

