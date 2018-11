"Fysieke sterkte bewezen" Heynen 09 november 2018

Een halve meter meer naar links en hij was de matchwinnaar, maar Bryan Heynen vond in de blessuretijd een Turks been op z'n weg. "Jammer. Maar een punt tegen dit Besiktas is toch ook niet slecht", aldus de centrale middenvelder.

