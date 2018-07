"Fysiek voel ik me bijzonder goed" 30 juli 2018

Beter kan je als spits niet aan het seizoen beginnen. Jelle Vossen keerde na speeldag één meteen met de wedstrijdbal in de koffer terug naar huis. "Een traditie", glunderde hij. "Het is mijn vierde of vijfde exemplaar. Ze liggen allemaal getekend thuis. (lacht) Ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn hond al eens met eentje gaan lopen is." Vossen lukte zijn hattrick via twee strafschoppen én een veldgoal - daar moest hij vorig seizoen tot mei op wachten. Toch weet de spits als geen ander dat een goede seizoensstart geen garanties biedt. Ook een jaar geleden begon hij voortvarend aan de competitie, met drie goals in vier duels. Op speeldag vijf zette Leko zijn scorende spits plots op de bank. "Maar ik ben blij dat ik op deze manier aan mijn seizoen kan starten. Ik heb een prima voorbereiding achter de rug - fysiek voel ik me bijzonder goed. Mijn doel blijft overigens hetzelfde: de ploeg helpen op de momenten dat ik de kans krijg", aldus Vossen, die zich ondanks de geslaagde opener ook kritisch toonde. "Als het na een halfuur 3-0 staat, dan hoort een wedstrijd gespeeld te zijn. Nadien moet je er alles aan doen om de nul te houden en de score verder uit te diepen. Dat hebben we nu niet genoeg gedaan." (VDVJ)

