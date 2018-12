"Fysiek bij besten ter wereld" Conditietrainer Mick Beunen 19 december 2018

"We hebben een ervaren selectie, met spelers die ondertussen al 150 à 250 caps verzamelden. Dan wéét je dat het er op een bepaald moment eens van zal komen", zegt Mick Beunen. De man is physical coach en dus mee verantwoordelijk voor de enorme fysieke kracht van de Red Lions. "Onontbeerlijk, in het tophockey", vindt hij. "Op dat vlak zijn we bij de besten ter wereld. Samen met Australië en Nederland." Wat dan precies het verschil maakte? "Kleine details. Iets meer samenhang, misschien. Het feit ook dat we goed hebben gepiekt. Alles viel in de juiste plooi. En ja, we zijn fysiek gegroeid op dit toernooi. Leuk om te zien dat we tot het bittere eind strijd hebben kunnen leveren. Het was nodig om de wereldtitel te pakken."

