"Frustratie weggespoeld"

Lotte Kopecky zorgde voor een Belgische podiumplaats in de vrouwelijke variant van Le Samyn. Op een handvol seconden van de Nederlandse winnares Chantal Blaak werd ze in de spurt voor plaats twee nipt geklopt door de Luxemburgse kampioene Christine Majerus. "Dit doet deugd", sprak ze na afloop. "Zeker na het frustrerende baan-WK van afgelopen weekend in Berlijn." Kopecky werd er (met D'hoore) vierde in de ploegkoers en pas tiende in de puntenkoers. "Na de puntenkoers dacht ik echt 'Lotte, waar ben je mee bezig, je rijdt als een nieuweling.' Ik voelde me goed, maar het kwam er gewoon niet uit. Dat wekte wat twijfel. Maar tegelijk kweekte het ook een soort revanchegevoel." Dat gevoel leverde Kopecky dus de derde plaats op. "Prima start zo van mijn wegseizoen. Vrijdag en zondag staan de Acht van Westerveld en de Ronde van Drenthe op het programma. En aansluitend alle voorjaarsklassiekers tot en met de Ronde van Vlaanderen." (JDK)

