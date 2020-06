Exclusief voor abonnees "Froome rijdt Tour bij Ineos" 23 juni 2020

Volgens ploegmaat Dylan van Baarle rijdt Chris Froome de komende Tour gewoon in het shirt van Ineos. "Dat is wat hij tegen ons zegt", aldus de Nederlander in de krant AD. "Natuurlijk praten we erover, want het is elke keer in het nieuws." Sinds anderhalve maand gonst het van de geruchten rond de 35-jarige Froome. Omdat hij niet langer de enige kopman is bij zijn ploeg, en einde contract is, zou hij een vertrek bij Ineos ernstig overwegen. Er wordt zelfs gespeculeerd over een transfer in augustus, nog voor de start van de Tour. Israel Start-Up Nation zou bereid zijn om 5 miljoen per jaar te betalen voor de Brit. "Maar voor zover ik weet, blijft hij gewoon en wil hij de Tour met Ineos rijden", aldus Van Baarle. (BA)

