Exclusief voor abonnees "Froome overweegt bod van israel start-up nation van 5,5 miljoen" 20 juni 2020

00u00 0

Chris Froome overweegt een bod van 5,5 miljoen euro om de komende drie jaar voor Israel Start-Up Nation te rijden. Dat meldt de Britse krant 'The Times'. Dat is fors meer dan wat Froome nu bij Ineos verdient. De Brit is volgens 'L'Équipe' goed voor een jaarloon van 4,5 miljoen euro. Als Froome het bod aanvaardt, wordt hij de bestbetaalde renner ter wereld. Volgens 'The Times' heeft Ineos hem nog geen nieuw voorstel gedaan. (MG)