"Franstaligen blijven welkom in Knokke"

"Ongeacht de samenstelling van de volgende Vlaamse en federale regering, een vakantie in Knokke-Heist blijft een unieke belevenis. Mijn Franstalige vrienden kunnen op hun twee oren slapen, onze gemeente verwelkomt hen met plezier." Tot daar de mededeling van Lippens Leopold, burgemeester van Knokke. De baron kreeg na de verkiezingen naar eigen zeggen veel reacties van verontruste Franstaligen. Dus zette hij zich aan zijn schrijftafel en beviel van een communiqué. "Alle bezoekers zijn even belangrijk en onze restaurants, bars en winkels doen er alles aan om het onze gasten naar hun zin te maken." Voor minder gaat de zon niet op in Knokke. (EV)