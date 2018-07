"Frankrijk-België? Huh, I don't care" Sagan is Zabel voorbij met 89ste groene trui 11 juli 2018

Moderne wielrenners die Eddy Merckx overtreffen? Jawel, ze bestaan. Peter Sagan deed het gisteren in Sarzeau met zijn twintigste... tweede plaats in een individuele Touretappe ooit. In dat onzalige klassement gaan nu enkel nog Erik Zabel (22) en Sean Kelly (21) de drievoudige wereldkampioen vooraf. Sagan is Zabel wél voorbij wat het aantal groene truien betreft. Met 89 dagen is hij nu de absolute recordhouder.

