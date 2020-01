Exclusief voor abonnees "Fouten die profspelers niet maken" Moeskroen in zak en as 27 januari 2020

00u00 0

Na 9 prima wedstrijden stond Moeskroen vrolijk binnen de top zes. Wat volgde, was een treurzang: van de jongste 14 wedstrijden wonnen de Henegouwers er amper 2. Waarmee Moeskroen weer Moeskroen is zoals we het al jaren kennen: matig tot zwak, dit seizoen dan wel vroeg weg uit de degradatiezone. En zeg niet dat het komt omdat zijn coach Bernd Hollerbach al sinds 20 december thuis zit met een longontsteking. Ook hij was al mee weggezakt naar lagere oorden. Net voor hij ziek werd, had Moeskroen een sportief directeur aangetrokken, ene Rudi Vata, voormalig Albanees voetballer. Tot Hollerbach deze week terugkeert, leidde hij het team: "We hebben verdiend verloren. We maakten fouten die profspelers niet maken", zag hij. Moeskroen-STVV werd bijgewoond door 1.392 toeschouwers, waarvan 124 uit Sint-Truiden. Die van Moeskroen verdwenen nog voor affluiten in de mist. (ESK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis