"Foute keuze in de sprint" Debusschere 5de 26 maart 2018

Een tevreden Jens Debusschere aan de teambus van Lotto-Soudal. De West-Vlaming overleefde de schifting op de Kemmelberg en sprintte zich naar een vijfde plaats. "Ik vertelde het vanmorgen tijdens de briefing: er zijn geen bewijzen van - in Milaan-Sanremo hadden we met pech af te rekenen - maar ik wist dat ik hier kon meedoen om te winnen. De conditie is oké en Gent-Wevelgem is de klassieker die me het beste ligt, samen met Dwars door Vlaanderen. En zie, ik heb ook meegedaan. Alleen zaten vandaag wel veel goede sprinters in de kopgroep."

