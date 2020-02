Exclusief voor abonnees "Fout van Dennis, maar videoref kwam terecht niet tussen" REFEREE DEPARTMENT 25 februari 2020

De arbitrage legde afgelopen weekend geen foutloos parcours af. Dat vond ook het Referee Department. Zo maakte Club Brugge-aanvaller Dennis wel degelijk een duwfout op Dessoleil voorafgaand op de winninggoal van Balanta tegen Charleroi. "De scheidsrechter had deze actie moeten bestraffen", klinkt het. "De fout van Dennis gebeurde evenwel niet in dezelfde aanvallende actie als de goal. De VAR kwam dus terecht niet tussen, want hij mag niet ingrijpen als de fout geen deel uitmaakt van de 'aanvallende fase' die rechtstreeks naar het doelpunt leidt. In de fase tussen Deli en Fall werd terecht niet gefloten voor een penalty."

