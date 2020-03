Exclusief voor abonnees "Foto's, video's en dagboek zieke pasgeborene kwijt" Ouders na diefstal laptop in UZ Gent 02 maart 2020

00u00 0

Een kersverse papa heeft op sociale media een oproep gelanceerd om een laptop terug te vinden die vrijdag verdween in de ouderlounge van het UZ Gent. Ella werd op 25 januari met spoed ter wereld gebracht via een keizersnede na een bevalling met vele complicaties. Samen met zijn partner Liselotte pendelt Jens Vermassen al vijf weken tussen Sint-Niklaas en Gent, waar hun dochter Ella al vijf weken vecht voor haar leven. "De laptop is ons enorm dierbaar omdat daar foto's en video's op staan van Ella en een dagboek dat we bijhielden als vorm van troost."

Aanbieding loopt nog 03 dagen 17 uren 56 minuten 03 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode