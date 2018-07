'Football's coming home' weer op 1 14 juli 2018

00u00 0

De Engelsen mogen dan geen kans meer maken op de wereldtitel, het cultlied 'Football 's coming home' blijft over de plas uit de luidsprekers komen. De hit uit 1996 schopte het 22 jaar na datum, uitgerekend enkele dagen na de uitschakeling door Kroatië, opnieuw tot het nummer 1 in de hitparade. How ironic.