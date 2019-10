Exclusief voor abonnees "Floris Verstraeten zal voor een nieuwe dynamiek zorgen" Danny De Wilde - Sportkring kemzeke 18 oktober 2019

Na Patrick Van Egghen bij Sint-Pauwels werd dinsdagavond ook Chris Van Haevere bij streekgenoot Kemzeke bedankt voor bewezen diensten. "Over de reden van zijn ontslag wil ik niet te veel uitweiden", zegt sportief verantwoordelijke Danny De Wilde. "Sinds de tweede helft van vorig seizoen ging het bergaf met de resultaten. Bovendien werd een aantal zaken niet uitgevoerd zoals afgesproken. Wij vonden dat het tijd was voor verandering. Floris Verstraeten, die tussen 2010 en 2012 de sportieve eindverantwoordelijkheid in handen had bij Klauwaerts Kemzeke, werd aangesteld als nieuwe trainer. Hij is een vakman en kent het huis. We verwachten dat hij voor een nieuwe dynamiek zal zorgen en de groep naar een hoger niveau zal stuwen. Er zit toch nogal wat kwaliteit in zijn kern. Beloftevolle jongeren als Cedric De Coster en Lander Vercauteren worden omringd door een pak spelers met veel ervaring. Met het beschikbare potentieel moeten we in staat zijn om rond de vijfde plaats te eindigen." (VBGB)

